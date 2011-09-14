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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 11:31 BJT

〔表格〕中国8月原油、天然气和成品油产量数据(更新版)

(更新13日稿件,官方补充上月数据及环比%)

路透北京9月14日电---以下是中国国家统计局公布的8月原油、天然气和成品油产量数据一览表

（原油和成品油单位均为吨；天然气单位为十亿立方米）

8月 同比% 上月 环比% 1月-8月 同比%

原油加工量 36,784,000 4.5 37,486,000 -1.9 297,436,000 6.6

汽油 7,038,000 9.3 6,544,000 7.5 53,176,000 5.7

煤油 1,688,000 12.3 1,627,000 3.7 12,360,000 7.4

柴油 13,771,000 3.1 13,990,000 -1.6 111,025,000 7.6

燃料油 1,339,000 -17.3 1,449,000 -7.6 12,192,000 4.8

石脑油 1,969,000 -5.6 1,988,000 -1.0 16,477,000 1.0

液化石油气 1,810,000 4.6 1,807,000 0.2 14,401,000 8.2

天然原油 17,113,000 -1.9 17,299,000 -1.1 137,308,000 3.1

天然气 8.080 4.9 8.370 -3.5 67.890 7.5

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