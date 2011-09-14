〔表格〕中国8月原油、天然气和成品油产量数据(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更新13日稿件,官方补充上月数据及环比%)
路透北京9月14日电---以下是中国国家统计局公布的8月原油、天然气和成品油产量数据一览表
（原油和成品油单位均为吨；天然气单位为十亿立方米）
8月 同比% 上月 环比% 1月-8月 同比%
原油加工量 36,784,000 4.5 37,486,000 -1.9 297,436,000 6.6
汽油 7,038,000 9.3 6,544,000 7.5 53,176,000 5.7
煤油 1,688,000 12.3 1,627,000 3.7 12,360,000 7.4
柴油 13,771,000 3.1 13,990,000 -1.6 111,025,000 7.6
燃料油 1,339,000 -17.3 1,449,000 -7.6 12,192,000 4.8
石脑油 1,969,000 -5.6 1,988,000 -1.0 16,477,000 1.0
液化石油气 1,810,000 4.6 1,807,000 0.2 14,401,000 8.2
天然原油 17,113,000 -1.9 17,299,000 -1.1 137,308,000 3.1
天然气 8.080 4.9 8.370 -3.5 67.890 7.5
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。