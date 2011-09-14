〔中国汇市〕人民币兑美元小幅反弹,短期或仍有震荡但升值趋势未变

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 人民币兑美元小幅反弹
* 海外美元强势未改,人民币短期或仍有震荡
* 人民币明显抗跌,显示升值趋势未完
路透上海9月14日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三早盘即期汇价小幅反弹,隔夜美元高位回调,今日人民币中间价随之开高,盘中汇价也基本围绕在中间价附近波动.
交易员认为,海外美元强势未改,人民币短期或仍有震荡,但在近期非美货币的弱势下,人民币明显抗跌,显示中期升值趋势可能仍未完结.
北京时间12:06,人民币兑美元即期报6.3954元,上日收报6.3991元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3945元,上日中间价为6.3982元.
"今天买美元的力道有点强,现在成交和中间价也离的不远...短期内(人民币)还是跟Global(国际)市场波动,但整个上升的趋势没有变,"上海一外资银行交易员称.
她还指出,今日中国总理温家宝有关欧洲债务问题的讲话,并没有太新以及更具体的内容,对短期内的汇市表现可能影响有限.
中国国务院总理温家宝表示,要防止主权债务危机的蔓延和扩散,中国对欧洲债务问题愿意伸出援助之手,继续扩大对欧洲的投资.[ID:nCN1963957]
东京汇市欧元周三守住微小涨幅,对冲基金削减空头部位,以备万一欧盟领袖稍晚的希腊危机电话会议取得进展,带给市场意外惊喜,不过市场人士称,并不抱太大期望.[FRX/CN]
北京时间12:08,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3370/20,上日尾盘为6.3290元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3900/30元,上日尾盘报6.3850元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 边竞; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。