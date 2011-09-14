〔中国汇市〕人民币兑美元小幅反弹,短期或仍有震荡但升值趋势未变

* 人民币兑美元小幅反弹

* 海外美元强势未改,人民币短期或仍有震荡

* 人民币明显抗跌,显示升值趋势未完

路透上海9月14日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三早盘即期汇价小幅反弹,隔夜美元高位回调,今日人民币中间价随之开高,盘中汇价也基本围绕在中间价附近波动.

交易员认为,海外美元强势未改,人民币短期或仍有震荡,但在近期非美货币的弱势下,人民币明显抗跌,显示中期升值趋势可能仍未完结.

北京时间12:06,人民币兑美元即期报6.3954元,上日收报6.3991元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3945元,上日中间价为6.3982元.

"今天买美元的力道有点强,现在成交和中间价也离的不远...短期内(人民币)还是跟Global(国际)市场波动,但整个上升的趋势没有变,"上海一外资银行交易员称.

她还指出,今日中国总理温家宝有关欧洲债务问题的讲话,并没有太新以及更具体的内容,对短期内的汇市表现可能影响有限.

中国国务院总理温家宝表示,要防止主权债务危机的蔓延和扩散,中国对欧洲债务问题愿意伸出援助之手,继续扩大对欧洲的投资.[ID:nCN1963957]

东京汇市欧元周三守住微小涨幅,对冲基金削减空头部位,以备万一欧盟领袖稍晚的希腊危机电话会议取得进展,带给市场意外惊喜,不过市场人士称,并不抱太大期望.[FRX/CN]

北京时间12:08,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3370/20,上日尾盘为6.3290元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3900/30元,上日尾盘报6.3850元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)