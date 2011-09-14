〔中国债市动态〕短端国债收益率报价受新债推动略升,其他券稳中有降

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月14日电---中国银行间债市周三早盘近一年的国债双边收益率报价略有上升,因稍早招标的同期限国债中标利率高于预期.而在相对宽松的资金面支撑下,其他多数券种收益率则稳中有降.
交易员并指出,如果流动性持续缓和,近期现券收益率有望延续小幅下行趋势.不过因机构对季度末前资金面仍存谨慎预期,走低空间或有限.
业内人士周三透露,中国财政部上午招标的300亿元人民币一年期固息国债中标利率为3.90%,高于此前3.83%的市场预测均值.[ID:nCN1963683]
华南一银行交易员称,相对宽松的流动性有望对近期债市形成支撑.但收益率的下跌"应该不是趋势性的,只是一个小波段.预计季度末前资金面可能还会紧."
剩馀期限约0.83年的固息国债110018券双边报价tCN110002=CFXM在国债招标结束後有所上行,北京时间11:19报在3.9499%/3.8301%,而开盘时段仅为3.8301%/3.7901%.
资金市场方面,七天及隔夜回购加权利率均持稳,其中七天期品种在接近3.30%水平.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。