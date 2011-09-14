〔中国债市动态〕短端国债收益率报价受新债推动略升,其他券稳中有降

路透上海9月14日电---中国银行间债市周三早盘近一年的国债双边收益率报价略有上升,因稍早招标的同期限国债中标利率高于预期.而在相对宽松的资金面支撑下,其他多数券种收益率则稳中有降.

交易员并指出,如果流动性持续缓和,近期现券收益率有望延续小幅下行趋势.不过因机构对季度末前资金面仍存谨慎预期,走低空间或有限.

业内人士周三透露,中国财政部上午招标的300亿元人民币一年期固息国债中标利率为3.90%,高于此前3.83%的市场预测均值.[ID:nCN1963683]

华南一银行交易员称,相对宽松的流动性有望对近期债市形成支撑.但收益率的下跌"应该不是趋势性的,只是一个小波段.预计季度末前资金面可能还会紧."

剩馀期限约0.83年的固息国债110018券双边报价tCN110002=CFXM在国债招标结束後有所上行,北京时间11:19报在3.9499%/3.8301%,而开盘时段仅为3.8301%/3.7901%.

资金市场方面,七天及隔夜回购加权利率均持稳,其中七天期品种在接近3.30%水平.(完)