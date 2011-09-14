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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 11:46 BJT

〔中国新债〕联通公司周四将发行40亿元超短期融资券,期限30天

路透上海9月14日电---中国联合网络通信有限公司周三公告称,将于周四(15日)簿记建档发行

40亿元人民币超短期融资券(SCP),期限30天.

本期SCP是联通公司今年第四期超短期融资券,其第三期40亿元SCP也将于周四同日发行.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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中国联通公司 300 40 1 9/15簿记建档 交通银行 AAA 9/16 9/19

兴业银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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