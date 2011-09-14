〔路透调查〕第三季亚洲企业信心指数降至2009年第四季以来最低(更新版)

(新增细节)

* 调查显示信心降至2009年第四季以来最低

* 美国及欧元区对亚洲企业信心造成压力

* 中国未来六个月展望仍属乐观

路透东京/墨尔本9月14日电---路透调查显示,亚洲大型企业第三季信心指数降至2009年第四季以来最低,受全球经济力道的忧虑打压.

美国经济数据疲弱,欧元区身陷债务危机,并且亚洲通胀和收紧的货币政策的担忧,已令全球经济前景阴霾笼罩,普遍损及信心.

路透亚洲企业信心指数RACSI从2011年第二季的71降至63,第一季触及峰值80.指数高于50表明前景乐观.

Colonial First State Global Asset Management投资市场研究主管Stephen Halmarick称,"当季信心下滑,我认为这并不让人吃惊.显然,这正值全球市场受美欧困境拖累而极度动盪之际."

"亚洲市场一直受欧洲持续的主权债务危机,美国经济放缓和债务上限的忧虑,和(美国债信评级)遭调降损伤."

该指数是9月2-9日对100名亚洲顶级企业高管进行调查得出,涵盖了汽车、金融、科技、资源和房地产等行业.

对71位受访者的调查显示,近40%的企业对于前景持正面或非常正面的看法,低于第二季的48%.

当季有14%的企业持负面或极为负面的态度,这一比例是前季的两倍多.约有46%的企业持中性看法,几乎持平于前季.

**全球前景黯淡**

整个亚洲来看,全球经济不确定性是未来六个月企业前景面临的最大风险,有42家企业持此一看法.

九家企业认为成本上升是主要障碍,13家企业称风险在于监管调整、商品价格和环境政策等方面.日本七家企业指称日圆不断攀高带来汇率风险.

经济不确定性自第二季恶化,因受美国债信评级遭下调以及对欧债危机的持续忧虑影响.

"很明显,担心的是欧洲主权债务危机可能转变为银行业危机,并可能会影响全球金融机构的资金流动,"Colonial的Halmarick表示.

**科技企业信心温和**

科技类企业信心温和,认为前景中性和正面的企业各占一半左右.18家科技公司中有七家认为前景正面,有八家认为前景中性,剩馀三家认为负面.第二季受访的16家企业中有六家认为前景正面,剩馀企业认为前景中性.