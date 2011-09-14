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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 11:38 BJT

〔表格〕中国8月发电量同比增长10.0%(更新版)

(更新13日稿件,官方补充上月数据及环比%)

路透北京9月14日电---以下是中国国家统计局公布的8月发电量一览表

（单位均为十亿千瓦小时）:

8月 同比% 上月 环比% 1月-8月 同比%

火力发电量 345.770 15.6 339.200 1.9 2,540.140 13.9

水力发电量 65.610 -14.9 69.830 -6.0 410.510 3.1

核能发电量 8.140 25.2 7.760 4.9 57.320 24.0

风力发电量 4.460 38.9 5.570 -19.9 48.350 69.3

总发电量* 426.040 10.0 425.150 0.2 3,073.270 13.0

*注:总发电量中还包括未列举的其他部份小规模发电量。（完）

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