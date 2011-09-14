〔表格〕中国8月发电量同比增长10.0%(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更新13日稿件,官方补充上月数据及环比%)
路透北京9月14日电---以下是中国国家统计局公布的8月发电量一览表
（单位均为十亿千瓦小时）:
8月 同比% 上月 环比% 1月-8月 同比%
火力发电量 345.770 15.6 339.200 1.9 2,540.140 13.9
水力发电量 65.610 -14.9 69.830 -6.0 410.510 3.1
核能发电量 8.140 25.2 7.760 4.9 57.320 24.0
风力发电量 4.460 38.9 5.570 -19.9 48.350 69.3
总发电量* 426.040 10.0 425.150 0.2 3,073.270 13.0
*注:总发电量中还包括未列举的其他部份小规模发电量。（完）
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。