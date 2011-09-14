〔表格〕中国8月大米、植物油以及成品糖等产量(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更新13日稿件,官方补充上月数据及环比%)
路透北京9月14日电---以下是中国国家统计局公布的8月大米、小麦粉、植物油以及
成品糖等产量数据一览表（除啤酒单位为百万千升外，其他均为百万吨）：
8月 同比% 上月 环比% 1月-8月 同比%
大米 7.39 16.6 7.38 0.0 54.37 21.6
精制食用植物油 4.28 32.2 3.48 22.9 27.14 20.7
成品糖 0.03 115.4 0.03 -15.2 8.15 3.6
乳制品 2.12 14.9 2.23 -5.2 15.17 14.0
饲料 17.39 16.8 16.88 3.0 115.98 13.9
啤酒 5.63 4.6 5.80 -3.0 34.94 9.6
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。