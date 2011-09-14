版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 11:39 BJT

〔表格〕中国8月大米、植物油以及成品糖等产量(更新版)

(更新13日稿件,官方补充上月数据及环比%)

路透北京9月14日电---以下是中国国家统计局公布的8月大米、小麦粉、植物油以及

成品糖等产量数据一览表（除啤酒单位为百万千升外，其他均为百万吨）：

8月 同比% 上月 环比% 1月-8月 同比%

大米 7.39 16.6 7.38 0.0 54.37 21.6

精制食用植物油 4.28 32.2 3.48 22.9 27.14 20.7

成品糖 0.03 115.4 0.03 -15.2 8.15 3.6

乳制品 2.12 14.9 2.23 -5.2 15.17 14.0

饲料 17.39 16.8 16.88 3.0 115.98 13.9

啤酒 5.63 4.6 5.80 -3.0 34.94 9.6

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐