《外汇动态》澳元在澳洲政府下调通胀估值後下跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0352GMT---澳元继续下跌,日内跌幅超过0.5%,起初是受澳洲政府下调通胀率估值影响,而亚洲货币大跌也令澳元承压.
印尼卢比跌逾1%,马币(林吉特)下跌近1%."人们在锁定获利,不管是什麽资产的.如果他们开始抛售亚洲股市,情况就很严重了."一名日资银行的交易员称.
澳元AUD=D4目前报1.0228美元,此前跌破重要支撑位1.0247,并触及一个月低点1.0213.(完)
--编译 程琳;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。