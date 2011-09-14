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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 12:02 BJT

《外汇动态》澳元在澳洲政府下调通胀估值後下跌

0352GMT---澳元继续下跌,日内跌幅超过0.5%,起初是受澳洲政府下调通胀率估值影响,而亚洲货币大跌也令澳元承压.

印尼卢比跌逾1%,马币(林吉特)下跌近1%."人们在锁定获利,不管是什麽资产的.如果他们开始抛售亚洲股市,情况就很严重了."一名日资银行的交易员称.

澳元AUD=D4目前报1.0228美元,此前跌破重要支撑位1.0247,并触及一个月低点1.0213.(完)

--编译 程琳;审校 戴素萍

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