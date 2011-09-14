〔中国货币市场〕回购利率盘整,明日准备金调整缴款料可平静面对(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海9月14日电---中国银行间市场质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS周三早盘低位盘整.市场流动性维持宽松,各期限资金供给充裕,回购利率遂在低档徘徊.
交易员并表示,明日是中小行准备金上缴基数扩大後的首批缴款,但大多数银行已经将资金备齐,市场短期资金需求平稳,料明日缴款可平静面对.
"资金情况还是比较宽松的,我们自己也在出一点隔夜资金."上海一位银行交易员称."明天准备金调整缴款应该没什麽问题,现在隔夜资金供给还是非常充裕."
但他也表示,虽然目前资金面显宽,但考虑到央行扩大存款准备金上缴基数将会持续对流动性进行回笼,机构对年内流动性情况并不乐观,料资金价格持续下跌的空间有限
路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为9月5日,中小机构首批上缴为9月15日.[ID:nCN1927347]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间12:07 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9721 2.9671 +0.50
七天CN7DRP=CFXS 3.2939 3.2844 +0.95
14天CN14DRP=CFXS 3.5642 3.4925 +7.17
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9655 2.9547 +1.08
七天CHICNY7D=CFXS 3.3135 3.3089 +0.46
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.9680 2.9750 -0.70
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.2928 3.2838 +0.90
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.5600 3.5085 +5.15
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.9575 2.9525 +0.50
七天SHICNYSWD= 3.2883 3.2817 +0.66
三个月SHICNY3MD= 5.6304 5.6272 +0.32
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--发稿 曲伟治; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。