《企业看点》--9月14日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月14日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 英国每日电讯报周三报导,Charter InternationalCHTR.L最大的两个股东对MelroseNYN.L的收购提议表示支持.[ID:nL5E7KD430]
* 金融时报周三报导,英美资源集团(AAL.L)的执行长Cynthia Carroll淡化了外界对于该公司正在寻求收购目标的揣测.[ID:nL5E7KE00G]
* 据彭博援引知情人士报导,辉瑞(PFE.N)推迟婴儿营养品业务的出售,因担心造成税务负担增加.[ID:nL3E7KD46Z]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李春喜;审校 王冠中
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。