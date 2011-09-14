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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 12:38 BJT

《企业看点》--9月14日财务活动报导摘要

路透9月14日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 英国每日电讯报周三报导,Charter InternationalCHTR.L最大的两个股东对MelroseNYN.L的收购提议表示支持.[ID:nL5E7KD430]

* 金融时报周三报导,英美资源集团(AAL.L)的执行长Cynthia Carroll淡化了外界对于该公司正在寻求收购目标的揣测.[ID:nL5E7KE00G]

* 据彭博援引知情人士报导,辉瑞(PFE.N)推迟婴儿营养品业务的出售,因担心造成税务负担增加.[ID:nL3E7KD46Z]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李春喜;审校 王冠中

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