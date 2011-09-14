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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 12:44 BJT

日本已公布经济指标--2011/9/14

经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值

(GMT时间)

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实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 -0.5%-r -0.9%-r -- --

东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 8月 -0.2% -0.1%-r 9/29 --

全国核心CPI(y/y) 　 7月 +0.1% -0.2%-r 9/29 --

工业生产(m/m) 　 7月 +0.4%-r +3.8%-r 9/29 --

失业率 7月 4.7%-@ 4.6%-@ 9/29 --

贸易收支(亿日圆) 7月 顺差725 顺差707 9/20 --

所有家庭实质支出(y/y) 7月 -2.1% -3.5%-r 9/29 --

注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)

参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE

参看日本经济数据相关资料,可点选ECONJP

--整理 李爽;审校 蔡美珍

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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