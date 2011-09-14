河南省巩义市一男子持斧砍死四人

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月14日电---新华社称，河南省巩义市一名男子周三持斧头在街上砍死四人，其中包括一名上幼儿园的女孩。
新华社援引巩义市政府发言人的话称，另有一名儿童和一名成年人“受重伤”。
新华社报导称，嫌犯王红斌（音），30岁，目前已被警方抓获，疑似患有精神病。但报导并未提供更多细节。（完）
--编译：黎黎;发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。