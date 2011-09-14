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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 14:25 BJT

河南省巩义市一男子持斧砍死四人

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月14日电---新华社称，河南省巩义市一名男子周三持斧头在街上砍死四人，其中包括一名上幼儿园的女孩。

新华社援引巩义市政府发言人的话称，另有一名儿童和一名成年人“受重伤”。

新华社报导称，嫌犯王红斌（音），30岁，目前已被警方抓获，疑似患有精神病。但报导并未提供更多细节。（完）

--编译：黎黎;发稿：王燕焜

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