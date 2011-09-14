《达沃斯论坛》中国经济软着陆正在形成,通胀将温和化--央行货币政策委员(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增更多细节和背景)
* 中国经济"软着陆"正在形成
* 通胀至明年上半年将温和化,长期化
* 中国不应大量购买欧洲债券
* 城镇化和国土建设将是未来经济持续增长的基础
路透大连9月14日电---中国央行货币政策委员会委员李稻葵周三表示,中国的通胀将在今年下半年和明年上半年"温和化",并可能"长期化",经济"软着陆"正在形成.
他在夏季达沃斯论坛上并表示,中国稳健的货币政策可能应该需要"长期化",并称中国"负利率"短期问题不大,但长期需要解决.
最新数据显示,通胀虽有回落但依然居高不下,8月CPI同比涨幅自上月创下的37个月新高降至6.2%,工业生产者出厂价格指数(PPI)则同比上涨7.3%.[ID:nCN1954091]
李稻葵还提到,中国应该多发中央级国债,目前发债数量与西方国家相比远远不够.针对愈演愈烈的欧洲债务危机情势,他指出,中国不应该大量购买欧洲债券,因欧洲需要的是改革.
最近欧洲债务危机有所升级,希腊违约疑虑升温,意大利债券收益率(殖利率)大涨,加上法国银行类股骤跌,均导致全球市场人气极度低迷.金融时报此前报导称,意大利当局希望中国买进"大量"意国债券.[ID:nCN1960547]
为抑制高企的通胀,中国今年年初以来已上调存款准备金率六次,三次调升基准利率.并通过扩大准备金交存范围来回收资金.
李稻葵还指出,中国的城镇化和国土建设将是未来经济持续增长的基础.
国务院总理温家宝稍早亦在论坛上表示,中国当前的经济形势总体上是好的.今年以来,经济增长由政策刺激向自主增长有序转变.二季度後中国经济增速略为放缓,在很大程度上是主动调控的结果.中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策.[ID:nCN1963957](完)
--发稿 李文科/钟华; 撰写 宿泱韫; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。