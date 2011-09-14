〔表格〕日本7月工业生产修正後较前月上升0.4%,证实经济复苏丧失动能

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京9月14日电---日本经济产业省周三公布的数据显示,日本7月工业生产修正为较前月增长0.4%,证实震後经济复苏在丧失动能,因日圆升值以及全球需求减速令前景笼罩阴霾.
7月工业生产初值为增长0.6%,6月为上扬3.8%.
以下为数据细节:
(经调整与上月相较%,括弧中数据为分析师预估中值)
7月 7月 6月 7月指数
(修正值) (初值)
产出 +0.4 +0.6 +3.8 93.0
出货 +0.1 +0.2 +8.1 94.4
库存 -0.1 -0.2 -2.8 100.7
库存出货比 +4.0 +3.9 -7.3 116.4
产能利用率 +0.6 n/a +5.2 86.9
(未经调整与上年同期相较%)
产出 -3.0 -2.8 -1.7 95.4
参看完整表格内容,请点选日本经济产业省网站,网址为(here)(完)
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--编译 郑茵;审校 李爽
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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