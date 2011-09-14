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市场报道 | 2011年 9月 14日 星期三 12:50 BJT

〔表格〕日本7月工业生产修正後较前月上升0.4%,证实经济复苏丧失动能

路透东京9月14日电---日本经济产业省周三公布的数据显示,日本7月工业生产修正为较前月增长0.4%,证实震後经济复苏在丧失动能,因日圆升值以及全球需求减速令前景笼罩阴霾.

7月工业生产初值为增长0.6%,6月为上扬3.8%.

以下为数据细节:

(经调整与上月相较%,括弧中数据为分析师预估中值)

7月 7月 6月 7月指数

(修正值) (初值)

产出 +0.4 +0.6 +3.8 93.0

出货 +0.1 +0.2 +8.1 94.4

库存 -0.1 -0.2 -2.8 100.7

库存出货比 +4.0 +3.9 -7.3 116.4

产能利用率 +0.6 n/a +5.2 86.9

(未经调整与上年同期相较%)

产出 -3.0 -2.8 -1.7 95.4

参看完整表格内容,请点选日本经济产业省网站,网址为(here)(完)

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--编译 郑茵;审校 李爽

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