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中国财经 | 2011年 9月 14日 星期三 12:58 BJT

〔中国新债〕TCL集团下周三将发行6亿元短期融资券,期限一年

路透上海9月14日电---中国大型家电企业--TCL集团股份有限公司(000100.SZ)周三公告称,

将于下周三(21日)簿记建档发行6亿元人民币短期融资券,期限为一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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TCL集团 12 6 12 9/21簿记建档 国开行 AA 9/22 9/23

(000100.SZ)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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