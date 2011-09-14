〔欧洲个股〕法国巴黎银行宣布出售700亿欧元风险加权资产

路透巴黎9月14日电---法国第一大银行巴黎银行(BNPP.PA)宣布,计划出售700亿欧元(约合957亿美元)风险加权资产,以缓解投资者对法国银行杠杆与融资状况日益加剧的担忧.法国兴业银行(SOGN.PA)两天前刚公布一项类似计划.

法国银行业者在近来股价重挫後,目前正竭力重获信任.市场担忧这些银行太过依赖批发市场融资,且对希腊债务违约的後果可能准备不足,因而抛售其股票.

巴黎银行周三在公司网站发布的声明中称,出售资产将使资产负债表规模缩减近10%,该行还将在2012年底前把美元融资需求降低600亿美元.

巴黎银行说,希腊主权债敞口的影响是可控的,第三季业绩也许会受影响.

其并表示,到2013年1月1日时,将达到巴塞尔协议III对核心一级资本比率9%的要求.(完)