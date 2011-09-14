《路透峰会》俄罗斯大选後会推行改革--财长

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科9月13日电---俄罗斯财长库德林（Alexei Kudrin）周二称，无论明年俄总统和杜马选举结果如何，俄罗斯都将启动改革进程。
投资者在俄大选前持观望态度，希望下届政府能保证推行改革。库德林发表上述言论，旨在打消投资者的顾虑。
一些投资者担心，若普京担任俄总理四年後再度当选总统，或导致俄罗斯经济陷入停滞。他们认为，若梅德韦杰夫当选，俄罗斯推行改革的希望更大。
库德林在路透俄罗斯投资峰会上称：“俄罗斯当然会进行改革。”
他表示，“我相信，下届总理无疑会推行改革，力度大小将取决于大选结果等多种因素。”
在谈及投资者对于俄经济形势的顾虑时，库德林强调私有化和改革对保护财产权、建立政府高层分权机制和发展金融业的重要性。
库德林称，“我们必须重启养老系统改革，推行住房和公共服务改革，发展基础设施建设。”（完）
--编译：黎黎 发稿：王凤昌/王燕焜
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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