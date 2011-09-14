〔东京美债〕公债价格上扬,受希腊债务问题支撑

路透东京9月14日电---美国公债周三在亚洲市场小升,受关于希腊可能违约的持续忧虑支撑,德国、法国和希腊领导人稍晚将召开电话会议.

10年期公债价格上涨6.5/32,收益率(殖利率)US10YT=RR报1.965%,美国尾盘报1.992%.

亚洲股市和美国股指期货<0#SP:><0#ES:>下挫,因投资者担心欧元区政策制定者是否有一个支持希腊的连贯计划,抑或他们是否会让希腊违约.