〔东京美债〕公债价格上扬,受希腊债务问题支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月14日电---美国公债周三在亚洲市场小升,受关于希腊可能违约的持续忧虑支撑,德国、法国和希腊领导人稍晚将召开电话会议.
10年期公债价格上涨6.5/32,收益率(殖利率)US10YT=RR报1.965%,美国尾盘报1.992%.
亚洲股市和美国股指期货<0#SP:><0#ES:>下挫,因投资者担心欧元区政策制定者是否有一个支持希腊的连贯计划,抑或他们是否会让希腊违约.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。