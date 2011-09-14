〔日本经济〕央行审议委员宫尾龙藏:日本企业信心整体呈现改善

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北海道函馆9月14日电---日本央行审议委员宫尾龙藏:
* 日本企业信心整体上呈现改善
* 日本央行不会只根据汇率波动来引导政策
* 日本银行业对欧洲债务的敞口有限
* 欧洲债务问题不大可能对日本银行业产生直接影响
* 如果欧洲债务问题恶化,将会对全球经济造成重大影响
* 希望同时考虑日圆升值的优缺点,必要时会采取适当行动 (完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选