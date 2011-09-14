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市场报道 | 2011年 9月 14日 星期三 13:47 BJT

〔日本经济〕央行审议委员宫尾龙藏:日本企业信心整体呈现改善

路透北海道函馆9月14日电---日本央行审议委员宫尾龙藏:

* 日本企业信心整体上呈现改善

* 日本央行不会只根据汇率波动来引导政策

* 日本银行业对欧洲债务的敞口有限

* 欧洲债务问题不大可能对日本银行业产生直接影响

* 如果欧洲债务问题恶化,将会对全球经济造成重大影响

* 希望同时考虑日圆升值的优缺点,必要时会采取适当行动 (完)

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