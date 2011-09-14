〔法国金融〕央行总裁诺亚称,穆迪下调法国数家银行评级在意料之中

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透巴黎9月14日电---法国央行总裁诺亚周三称:
* 穆迪下调法国数家银行评级在意料之中
* 评级下调幅度相对较小,法国银行业仍保有较高评级
* 法国银行业的资本水平足以吸纳所有损失
* 银行业的动荡有些过度
* 法国银行业必须继续从利润中留存资本,以增强资本水平
* 将银行国有化没有什麽意义
* 即使希腊违约,法国银行业也不会亏损只是股息会减少
* 不能排除法国今年成长前景被调降的可能性
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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