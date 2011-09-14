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市场报道 | 2011年 9月 14日 星期三 14:18 BJT

〔法国金融〕央行总裁诺亚称,穆迪下调法国数家银行评级在意料之中

路透巴黎9月14日电---法国央行总裁诺亚周三称:

* 穆迪下调法国数家银行评级在意料之中

* 评级下调幅度相对较小,法国银行业仍保有较高评级

* 法国银行业的资本水平足以吸纳所有损失

* 银行业的动荡有些过度

* 法国银行业必须继续从利润中留存资本,以增强资本水平

* 将银行国有化没有什麽意义

* 即使希腊违约,法国银行业也不会亏损只是股息会减少

* 不能排除法国今年成长前景被调降的可能性

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