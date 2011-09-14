更正:〔法国金融〕穆迪仍将法国巴黎银行长期评级置于可能下调的复评名单

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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(更正:澄清穆迪调降法国兴业银行评级并非因其对希腊的风险敞口)
路透9月14日电---穆迪投资服务公司周三继续将法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)的Aa2长期评级置于可能调降的复评名单,此前其下调法国农业信贷银行(CAGR.PA)和法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)债信评级各一个级距.[ID:nCT0398262]
穆迪称,把法国兴业银行的评级下调一个级距,是因为它认为该银行不再较其同业获得额外的"系统性支持".而调降农业信贷银行评级则是因为担心其对希腊的风险敞口.
穆迪称,巴黎银行的盈利能力及资本基础,对支撑该行的希腊、葡萄牙和爱尔兰风险敞口提供了足够的缓冲,但公司仍将延长是否调降其长期债务和储蓄评级的复评.
但不管怎样,评估都不太可能导致巴黎银行长期债信评级被下调超过一个级距.(完)
--编译 梁睿雪;审校 隋芬
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