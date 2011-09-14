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市场报道 | 2011年 9月 14日 星期三 14:20 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元收跌2.75%,创15个月来最大单日百分比跌幅

路透首尔9月14日电---韩元兑美元KRW=KFTC周三在当地市场收跌2.75%,录得15个月来最大单日百分比跌幅,因市场担忧欧债危机恶化.

韩元兑美元KRW=KFTC收报1,107.8韩元,低于周五收盘的1,077.3.韩国汇市周一和周二因公共假日休市.

韩元兑美元创2010年6月7日跌2.76%以来的最大单日百分比跌幅.(完)

--编译 肖群英;审校 隋芬

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