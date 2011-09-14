〔全球经济〕金砖国家将在华盛顿会议上就支持欧元区作决定--印度官员

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新德里9月14日电---印度财政部一位高层官员周三表示,金砖国家(BRICS)财长将在本月稍晚的华盛顿会议上就支持欧元区作出决定.
巴西政府一高层官员周二告诉路透,为帮助纾解欧洲债务危机,金砖国家主要新兴经济体正就增加其欧元计价债券仓位进行初步谈判.[ID:nCT0397916]
"这个想法已经由巴西财长对外透露.金砖国家财长将于9月22日在华盛顿会晤时做出决定,"印度经济事务部长R. Gopalan周三对记者表示.
当被问及印度是否会支持购买欧洲债券向欧元区提供支持时,Gopalan守口如瓶.
"金砖国家财长会对此进行表态,"他表示.
不过印度财长慕克吉周二对全球政策协同行动显得有些怀疑.(完)
--编译 李春喜;审校 隋芬
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。