〔全球经济〕金砖国家将在华盛顿会议上就支持欧元区作决定--印度官员

路透新德里9月14日电---印度财政部一位高层官员周三表示,金砖国家(BRICS)财长将在本月稍晚的华盛顿会议上就支持欧元区作出决定.

巴西政府一高层官员周二告诉路透,为帮助纾解欧洲债务危机,金砖国家主要新兴经济体正就增加其欧元计价债券仓位进行初步谈判.[ID:nCT0397916]

"这个想法已经由巴西财长对外透露.金砖国家财长将于9月22日在华盛顿会晤时做出决定,"印度经济事务部长R. Gopalan周三对记者表示.

当被问及印度是否会支持购买欧洲债券向欧元区提供支持时,Gopalan守口如瓶.

"金砖国家财长会对此进行表态,"他表示.

不过印度财长慕克吉周二对全球政策协同行动显得有些怀疑.(完)