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债券 | 2011年 9月 14日 星期三 14:35 BJT

〔欧元债市〕德债走高,关注稍晚举行的欧盟领导人电话会议

路透伦敦9月14日电---德国公债周三开盘走高,欧盟领导人日内稍晚将就希腊债务危机举行电话会议,预计在应对欧元区不断升级的问题上成效不大.

希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)办公室周二表示,帕潘德里欧将于周三与法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)及德国总理梅克尔举行电话会议.[ID:nCT0397904]

此刻正值欧元区决策者之间再次热议希腊违约问题,因希腊未能达成欧盟/国际货币基金组织(IMF)纾困方案中所设定的财政目标.

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