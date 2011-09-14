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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 14:43 BJT

〔东京汇市〕德法与希腊进行电话会议前欧元下跌,澳元遭通胀数据打压

* 法国、德国和希腊电话会议前,欧元跌0.4%

* 澳元下跌,此前澳洲通胀数据被下调

* 澳元在跌破关键图表位後跌幅扩大

* 澳元跌势令其它风险资产承压

* 市场对法国银行评级遭下调一事反应减弱

路透东京9月14日电---欧元周三跌向本周所及七个月低位,在希腊、法国和德国电话会议开始前,本已脆弱的风险胃纳遭澳洲通胀数据进一步打击.

对欧元区债务的忧虑情绪升至新高.周二意大利发行五年期公债,被迫付出1999年加入欧元区以来的最高利息.

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