〔东京汇市〕德法与希腊进行电话会议前欧元下跌,澳元遭通胀数据打压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 法国、德国和希腊电话会议前,欧元跌0.4%
* 澳元下跌,此前澳洲通胀数据被下调
* 澳元在跌破关键图表位後跌幅扩大
* 澳元跌势令其它风险资产承压
* 市场对法国银行评级遭下调一事反应减弱
路透东京9月14日电---欧元周三跌向本周所及七个月低位,在希腊、法国和德国电话会议开始前,本已脆弱的风险胃纳遭澳洲通胀数据进一步打击.
对欧元区债务的忧虑情绪升至新高.周二意大利发行五年期公债,被迫付出1999年加入欧元区以来的最高利息.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。