〔澳新汇市〕澳元走软,因通胀下修和避险资产受青睐

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 在四个交易日中,澳元跌4.3%,新西兰元挫跌2.5%
* 澳元兑美元本周料将试探平价水平
* 新西兰央行料将在周四维持利率不变
路透惠灵顿/悉尼9月14日电---澳元及新西兰元周三大幅下挫,此前澳洲通胀率下修加大了该国利率不会调升的可能性,而欧洲银行业危机的担忧升温严重打击风险胃纳.
澳元兑美元AUD=D4跌1.2%一个月低位1.0179美元,低于纽约尾盘的1.0318.在跌破1.0250的支撑位後,发现来自宏观基金的卖盘.
衡量澳洲基础通胀状况的关键指标被修正,显示第二季通胀率低于初估值,应可减轻升息的紧迫性,给决策者以宽慰.[ID:nCN1964013]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。