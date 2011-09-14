〔澳新汇市〕澳元走软,因通胀下修和避险资产受青睐

* 在四个交易日中,澳元跌4.3%,新西兰元挫跌2.5%

* 澳元兑美元本周料将试探平价水平

* 新西兰央行料将在周四维持利率不变

路透惠灵顿/悉尼9月14日电---澳元及新西兰元周三大幅下挫,此前澳洲通胀率下修加大了该国利率不会调升的可能性,而欧洲银行业危机的担忧升温严重打击风险胃纳.

澳元兑美元AUD=D4跌1.2%一个月低位1.0179美元,低于纽约尾盘的1.0318.在跌破1.0250的支撑位後,发现来自宏观基金的卖盘.

衡量澳洲基础通胀状况的关键指标被修正,显示第二季通胀率低于初估值,应可减轻升息的紧迫性,给决策者以宽慰.[ID:nCN1964013]