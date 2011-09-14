〔印度金融〕印度将维持20%的欧债投资比率--消息人士

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透孟买9月14日电---印度一位资深官员周三对路透表示,该国大约20%的外汇资产投资于欧元区公债,并希望未来保持这一比率.这位官员直接与该事务有关.
这位官员称,"我可以告诉你的是,我们将保持20%的比率."
他补充称,印度并未持有意大利、希腊和葡萄牙主权债,但拥有德国公债.(完)
--编译 于春红;审校 王冠中
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。