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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 14:48 BJT

〔印度金融〕印度将维持20%的欧债投资比率--消息人士

路透孟买9月14日电---印度一位资深官员周三对路透表示,该国大约20%的外汇资产投资于欧元区公债,并希望未来保持这一比率.这位官员直接与该事务有关.

这位官员称,"我可以告诉你的是,我们将保持20%的比率."

他补充称,印度并未持有意大利、希腊和葡萄牙主权债,但拥有德国公债.(完)

--编译 于春红;审校 王冠中

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