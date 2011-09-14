〔欧洲汇市〕投资者削减欧元空仓,瑞郎稍事喘息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透苏黎世9月14日电---瑞郎周三稍事喘息,随後一天瑞士央行将进行季度政策审议,可能将重申其不允许瑞郎兑欧元升破1.20的承诺.
瑞郎兑欧元在仅仅数月内便升约20%,投资者因担忧欧元区债务危机而纷纷转向避险的瑞郎.随後瑞士央行在9月6日宣布设下瑞郎兑欧元1.20的上限,若有需要将动用无限量汇率干预措施.[ID:nCN1948413]
迄今为止,瑞郎都守住了这一上限,但风险厌恶情绪不断升高,可能促使投资者测试瑞士央行决心.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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