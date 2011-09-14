〔欧洲汇市〕投资者削减欧元空仓,瑞郎稍事喘息

路透苏黎世9月14日电---瑞郎周三稍事喘息,随後一天瑞士央行将进行季度政策审议,可能将重申其不允许瑞郎兑欧元升破1.20的承诺.

瑞郎兑欧元在仅仅数月内便升约20%,投资者因担忧欧元区债务危机而纷纷转向避险的瑞郎.随後瑞士央行在9月6日宣布设下瑞郎兑欧元1.20的上限,若有需要将动用无限量汇率干预措施.[ID:nCN1948413]