《全球金融焦点》冀望中国充当欧债危机"救世主"并不现实

* 欧债危机深化,意大利求助中国

* 危机蔓延尚未控制,中国介入风险高

* 购买欧债并非解决危机关键

* 面对危机,中国不会成为"救世主"

作者 曲伟治

路透上海9月14日电---随着欧洲债务危机愈演愈烈,坐拥3.2万亿美元外汇储备的中国正被寄予"救世主"的厚望.虽然中国亦明确表示愿意伸出援助之手,但更多的或许只是一种政治考量.面对希腊和意大利等欧洲各国的高信用风险,此时介入不免有引火烧身之险.

分析人士并指出,在欧债危机主权国家不能有效紧缩财政,消减赤字之前,中国介入只能是饮鸩止渴,暂时缓解危机蔓延,并不能根本解决欧债危机的深化,希腊和意大利等国期望中国成为将他们拖出泥潭的"救命稻草"并不现实.

"任何人盲目去买欧洲债券的话,充其量只是一个'滥好人',没有帮忙,只是拖延了问题."中国央行货币政策委员会委员李稻葵周三在大连夏季达沃斯论坛表示,"我想今天的世界需要的不是'滥好人',需要的是有改革意识,有合作意识的投资者."

他认为,欧洲的问题,主要是改革的问题,是出现欧洲债务危机的各个国家并没有出现应有的改革意愿,还有改革的方案,这是问题的实质,在这个问题没有解决之前,中国不能盲目购买欧洲债券.

目前中国所持有欧元资产相当于全部外汇储备的四分之一.银河证券首席经济学家潘向东表示,出于外汇储备多样化的考量,中国还将继续适当购买一定规模的欧元区债券,但其发行主体将不会是爆发债务危机的国家,并且中国的购买数量也一定会加以严格控制.

最近欧洲债务危机有所升级,希腊违约疑虑升温,意大利债券收益率大涨,加上法国银行类股骤跌,均导致全球市场人气极度低迷.英国金融时报此前报导称,意大利已向中国求援,希望後者"大量"购买该国公债.但该消息几乎没有对市场产生支持.实际上意大利政府一位部级消息人士对路透说,两国的谈判聚焦于中国投资于意大利工业部门的可能性,而非投资意大利债券.

**中国介入风险高**

欧债危机的恶化无疑将加重全球经济二次探底的风险,面临增长放缓的中国经济亦很难独善其身.不过这并不能成为中国充当"白衣骑士"的理由.

"因为那不是购买多少数量(欧元债券)的问题,也不是有没有力量救的问题,主要还是债务很难归还了."潘向东指出,现在欧债危机几乎是个"死结",而且还在深化,中国介入可能遭受巨额损失.

申银万国的研究报告认为,即使本周欧盟对希腊的第二轮援助计划通过,但如果希腊不能有效降低其赤字规模,最终该国仍将走向违约或者债务重组,而这只是时间问题.

"希腊国债收益率都快接近100%了,几乎说明肯定要违约了."澳新银行中国经济师周浩表示.

市场已经消化了希腊债务违约几近必然这一因素.根据信用违约互换(CDS)报价数据提供商Markit,价格暗示希腊未来五年违约的机率为90%.希腊表示,其现金仅够支撑几周,意大利情况也是岌岌可危,欧洲央行购买其公债来控制借贷成本的努力效果有限.

美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三则下调法国农业信贷银行(CAGR.PA)和法国兴业银行(SOGN.PA)债信评级,指因两家银行对希腊债务有风险敞口,这给竭力恢复信心的欧元区领导人带来新的一击.[ID:nCN1964925]

一个希腊尚且如此,而意大利债务规模更甚,不管从需要援助的规模,还是将要承担的风险,都超过了中国能够接受的范围.

德意志银行大中华区首席经济学家马骏此前曾指出,从国债馀额来说,意大利的国债馀额达约1.9万亿欧元,在未来1-2年内,欧债问题的传导是全球金融体系和经济所面临的最大风险.

**提供流动性非救助欧洲关键**

此次欧洲冀望中国援手,很重要的原因就是中国坐拥3.2万亿美元的稳定外汇储备,拥有出手的能力.

但李稻葵认为,"问题的本质并不是缺钱,实际上流动性是非常充足的."

他指出,世界上有10几万亿美元的外汇储备散落各个国家,他们都等着要投资,关键缺乏的是改革的意愿,和确实能拿得出手的切实可行的改革方案.

而一位不愿透露姓名的学者则表示,中国的钱根本救援不了欧洲债务危机,"让中国救援,实际上是他们内部的道德风险让中国承担,欧元区和欧盟也没有出台啥根本性的制度改革,救援是解决不了他们的偿付能力."

在单独救援无望的情况下,本周一名巴西政府高层官员告诉路透,金砖国家(巴西、俄罗斯、印度、中国)主要新兴经济体正就增加其欧元计价债券仓位进行初步谈判.[ID:nCT0397916]

"金砖四国联手可能性很小."招商银行高级分析师刘东亮指出,"各个国家都有自己的利益,最後很可能是一个象征性的动作."

他认为,美国经济已经自顾不暇,很难抽身援手欧洲,尽管有传言金砖四国联手扶持欧洲,但鉴于联盟的脆弱性,以及投资的高风险性,很难形成可靠的同盟,而且,欧债危机正在演化,目前救助可能血本无归.

**中国施援手更多出于政治考量**

尽管中国政府多次明确表示将对欧洲施以援手,但分析人士认为,这大多是一种政治考虑,或者为加强双边贸易做的表态,也可能是为了让欧洲承认中国的市场经济地位.如果抛开政治考量,中国并不应该购买欧洲债券.

中国总理温家宝周三在出席夏季达沃斯论坛时称,要防止主权债务危机的蔓延和扩散,中国对欧洲债务问题愿意伸出援助之手,继续扩大对欧洲的投资;并再次呼吁欧洲国家承认中国完全市场经济地位.[ID:nCN1963957]

"欧债危机的本质,还是欧元区自己的问题,统一的货币政策跟不同的财政政策之间存在矛盾."上海一券商策略分析师认为.

他并进一步解释称,高福利的欧元区国家,财政支出负担较重,在经济增长放缓的时候,而货币政策工具又不能单独使用刺激经济复苏的情况下,就容易爆发债务危机.

《紧缩是欧元区唯一良药》,德国财政部长沃尔夫冈.朔伊布勒日前在金融时报上撰文的这一标题,或许正说明了欧债危机的本质.他表示,欧元区内外的各国政府,不仅要承诺实施财政紧缩和改善竞争力,还必须现在就开始着手行动.(完)