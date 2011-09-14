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市场报道 | 2011年 9月 14日 星期三 14:56 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元跌至八个月低位,因避险情绪升高

路透伦敦9月14日电---英镑兑美元周三跌至八个月低位,美元全线走坚,因欧元区债务危机缺乏统一的解决计划,造成股市下跌,促使投资者偏好被认为是安全资产的美元,抛售风险货币.

英镑兑美元GBP=跌至1.5715美元,为1月13日来低位,日内跌约0.4%.美元指数.DXY升约0.6%.交易商也表示,大量欧元兑英镑买盘令英镑在伦敦市场盘初承压.(完)

--编译 梁睿雪;审校 隋芬

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