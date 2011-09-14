〔中欧关系〕中国副总理称继续把欧洲作为主要投资市场,将加强政策协调

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京9月14日电---中国国家副总理李克强周三表示,中国一直对欧元有信心,继续把欧洲作为主要投资市场,并将加强与欧洲的宏观经济政策协调.
李克强指出,全球经济不确定性因素增加,一些国家主权债务风险逐步上升,经济复苏压力加大.
中国总理温家宝稍早在大连出席夏季达沃斯论坛时表示,要防止主权债务危机的蔓延和扩散,中国对欧洲债务问题愿意伸出援助之手,继续扩大对欧洲的投资.[ID:nCN1963957](完)
--发稿 沈燕; 撰写 康熙泽; 审校 黄凯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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