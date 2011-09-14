〔中欧关系〕中国副总理称继续把欧洲作为主要投资市场,将加强政策协调

路透北京9月14日电---中国国家副总理李克强周三表示,中国一直对欧元有信心,继续把欧洲作为主要投资市场,并将加强与欧洲的宏观经济政策协调.

李克强指出,全球经济不确定性因素增加,一些国家主权债务风险逐步上升,经济复苏压力加大.

中国总理温家宝稍早在大连出席夏季达沃斯论坛时表示,要防止主权债务危机的蔓延和扩散,中国对欧洲债务问题愿意伸出援助之手,继续扩大对欧洲的投资.[ID:nCN1963957](完)