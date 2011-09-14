〔韩国股市〕金融股领跌大盘重挫3.52%,欧债危机打压市场人气(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增细节)
* 穆迪调降法国几家银行评级,打压此间金融股
* 防御类股表现出色,因市场寻求避险
路透首尔9月14日电---韩国股市周三尾盘扩大跌幅,终场收低3.5%.投资者越发怀疑欧元区债务危机是否能得到解决,金融类股领跌.
韩国股市综合股价指数.KS11收低3.52%,报1,749.16点.
分析师和投资者不确信欧元区领导人达成一致计划来解决欧债危机,越发担心一场新的银行业危机可能被触发.
新韩投资的市场分析师Lee Sun-yup说,"关于如何解决欧债问题,欧洲和其他地区的政界人士发出的讯号互不相同."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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