〔国际油市〕油价下跌,欧债危机的忧虑情绪盖过库存下降的利好影响

路透新加坡9月14日电---油价周三下跌,将美国原油期货从六周高位处拖下,因美元走强,且在欧元区僵局引发的忧虑情绪盖过了供应吃紧的环境中,投资者并未从库存减少中看到任何利好.

0630GMT,美国原油期货CLc1跌1.56美元至每桶88.65美元,周二曾触及90.52美元的8月4日来盘中高位.布兰特原油期货LCOc1跌0.62美元至111.27美元.美元指数.DXY则升约0.6%.

美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三将法国农业信贷银行(CAGR.PA)和法国兴业银行(SOGN.PA)债信评级各下调一个级距,再次打击了欧洲决策者为重塑该区域市场信心所作的努力.