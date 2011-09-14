〔国际油市〕油价下跌,欧债危机的忧虑情绪盖过库存下降的利好影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月14日电---油价周三下跌,将美国原油期货从六周高位处拖下,因美元走强,且在欧元区僵局引发的忧虑情绪盖过了供应吃紧的环境中,投资者并未从库存减少中看到任何利好.
0630GMT,美国原油期货CLc1跌1.56美元至每桶88.65美元,周二曾触及90.52美元的8月4日来盘中高位.布兰特原油期货LCOc1跌0.62美元至111.27美元.美元指数.DXY则升约0.6%.
美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三将法国农业信贷银行(CAGR.PA)和法国兴业银行(SOGN.PA)债信评级各下调一个级距,再次打击了欧洲决策者为重塑该区域市场信心所作的努力.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。