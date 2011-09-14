日本质询九名疑似朝鲜“叛逃者”

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京9月13日电---日本海岸警卫队周二称，在日本海的一艘船上发现九名据信想“叛逃”至韩国的朝鲜人，日本方面正对其进行询问。

日本海岸警卫队一位女发言人告诉路透，这九人包括三名成年男子、三名成年女子和三名儿童，正在日本西北部金泽港外一艘日本巡逻舰上接受质询。

对于日本来说，处理朝鲜“叛逃人员”问题比较棘手。日朝长期存在诸多不和，包括日本在1910-1945年期间对朝鲜半岛的殖民统治，朝鲜也在数十年前绑架过日本人。

日方认为，日本可能是朝鲜伺机入侵的目标。

日本内阁官房长官藤村修（Osamu Fujimura）在新闻发布会上称，这九名朝鲜人希望获得救助，日本政府将借鉴此前发生的类似事件，妥善处理此事。（完）