〔中国债市〕人民币利率互换下跌,穆迪下调银行评级打压经济复苏前景

路透上海9月14日电---中国人民币利率互换(IRS)周三下跌,短端跌幅明显.穆迪下调法国数家银行评级,欧债危机深化打压全球经济复苏前景,海外市场IRS走低带动国内报价回落,成交偏于活跃.

交易员并表示,国内货币市场资金面宽松,回购利率维持低位,也对IRS走势造成拖累,预计近期IRS报价可能还会小幅震荡走低.

"(IRS)普遍都下跌了一点,短期的跌幅略微偏大"上海一银行交易员称,"主要中午的时候,(穆迪)评级下调以後,IRS报价也下来了."

穆迪投资服务公司周三继续将法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)的Aa2长期评级置于可能调降的复评名单,此前其下调法国农业信贷银行(CAGR.PA)和法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)债信评级各一个级距,指因两家银行对希腊经济有风险敞口.[ID:nCT0398262]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 4.2186/4.3471 4.0675/4.1442 3.7467/3.8283 3.6833/3.7700 3.6300/3.9342

周二 4.3371/4.4543 4.0975/4.1858 3.7750/3.8617 3.6967/3.7917 3.6517/3.9550

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变动 -0.1185/-0.1072 -0.0300/-0.0416 -0.0283/-0.0334 -0.0134/-0.0217 -0.0217/-0.0208

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年8月人民币IRS成交的名义本金总额为3,601.99亿元人民币,较7月的2,810.15亿元增近三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)