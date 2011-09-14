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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 15:15 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元下跌,稍晚德法将与希腊讨论债务问题

0703GMT---欧元兑美元EUR=跌0.5%至1.3612美元,此前穆迪调降法国数家银行的评级.法国、德国和希腊定于周三稍晚进行电话会议,一些投资者冀望会议在解决债务危机方面取得进展.

欧元兑日圆EURJPY=R跌0.5%.

澳元兑美元AUD=跌逾1%,报1.0207美元,此前澳洲第二季通胀率被下修,削弱了加息预期.[ID:nCN1964013].

美元兑日圆JPY=持稳于76.88日圆.美元兑瑞郎CHF=则升0.4%至0.8831.(完)

--编译 梁睿雪;审校 隋芬

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