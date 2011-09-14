〔中美贸易〕中国外交部敦促美国议员不要为贸易保护寻找借口

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京9月14日电---中国外交部周三在例行发布会上,敦促美国议员不要为贸易保护寻找借口.
美国参议院民主党领袖里德前日称,参议院不久将力推迫使中国不再低估人民币的议案.
当被问及对此的看法时,中国外交部新闻发言人姜瑜作出上述表示,并称,"保护稳定而健康的中美经济和贸易关系,符合双边利益."
中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三早盘即期汇价小幅反弹,隔夜美元高位回调,今日人民币中间价随之开高,盘中汇价也基本围绕在中间价附近波动.[CNY/CN](完)
--发稿 张胜男/储百亮; 审校 乔艳红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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