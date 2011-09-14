更正:《全球金融焦点》穆迪调降法国两大银行评级,因欧元区债务危机恶化

(更正:澄清穆迪调降法国兴业银行评级并非因其对希腊的风险敞口)

* 穆迪下调法国农业信贷银行和法国兴业银行评级各一个级距

* 继续将法国巴黎银行评级置于复评名单

* 中美两国对欧洲危机敲响警钟

* 意大利将于1200GMT举行信任投票,1800GMT公布撙节计划

* 希腊、德国和法国领导人将于1600GMT举行电话会议

路透中国大连/柏林9月14日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三下调法国农业信贷银行(CAGR.PA)和法国兴业银行(SOGN.PA)债信评级,这给竭力恢复信心的欧元区领导人带来新的一击.

该评级机构继续将法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)评级置于可能调降的复评名单,称该行的盈利能力及资本基础,对支撑该行的希腊、葡萄牙和爱尔兰风险敞口提供了足够的缓冲.[ID:nCN1964599]

中国和美国敦促欧洲领导人阻止欧元区债务危机蔓延,表明国际已对此次危机敲响警钟.欧债危机目前正在威胁意大利.

美国总统奥巴马敦促欧元区各国"更加有效的协调财政政策".中国总理温家宝表示,中国愿意对欧洲伸出援助之手,但补充道,欧洲必须阻止危机的恶化.

投资者愈发怀疑欧元区债务危机能否得到解决.信贷市场目前反映希腊违约机率高达90%,意大利周二标售五年期公债标售,市场要求的风险溢价为1999年意大利加入欧元区以来最高.

"现在值得注意的是,要防止主权债务危机的蔓延和扩大,"温家宝周三表示.[ID:nCN1963957]

为控制危机事态,意大利周三料将通过一项540亿欧元(730亿美元)的撙节计划,但此一消息目前为止并未能够化解投资者对意大利债务问题的疑虑.

贝鲁斯柯尼政府已计划进行信任投票,若失利,贝鲁斯柯尼将被迫辞职.首轮投票定于1200GMT左右,随後在1800GMT左右进行撙节计画的最後表决通过.

希腊总理帕帕康斯坦季努(George Papaconstantinou)周三将与法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)和德国总理梅克尔召开电话会议.帕帕康斯坦季努办公室称,会议定于1600GMT举行.

股市及欧元反弹的脚步周三在亚洲盘中停止,因投资人仍担心欧债危机.德国公债开盘则走高.[ID:nCN1964251][ID:nCN1964679]

为了试图重建投资人信心,法国巴黎银行(BNPP.PA)和法国兴业银行(SOGN.PA)均已宣布将出售承受风险加权资产,藉以缓解投资人对其融资问题的疑虑.

穆迪称,把法国兴业银行的评级下调一个级距,是因为它认为该银行不再较其它同业获得额外的"系统性支持";而调降农业信贷银行评级则是因为担心其对希腊的风险敞口.

穆迪将兴业银行债券和存款评级从Aa2下调至Aa3,长期债信评级展望为负面.穆迪将农业信贷银行BFSR调低一个级距,从C+调降至C,长期债券和存款评级下调一个级距,从Aa1降至Aa2.[ID:nCT0398262]

穆迪继续将法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)的Aa2长期评级置于可能调降的观察名单[ID:nCN1964599]

法国央行总裁诺亚说,穆迪的行动相对而言是好消息.

**中国的支持**

中国总理温家宝未详细说明中国可能采取哪些举措来帮助欧洲.中国的外汇储备高达3万亿(兆)美元以上.

不过一位巴西高层消息人士周二告诉路透,金砖国家--巴西、俄罗斯、印度、中国和南非正在就增持欧元债券,以帮助缓解该危机举行初步磋商.

希腊、爱尔兰和葡萄牙都已经接受过救助,但很多人认为意大利太大而无法挽救.意大利公共债务与国内生产总值(GDP)之比达120%,仅次于希腊,而经济成长迟滞意味着意大利在削减其高达1.9万亿(兆)欧元的债务时将面临困境.

"要控制此次危机,意大利是关键.这是避免出现欧元垮台的严重情形的最後一个机会."Oxford Institute for Economic Policy总裁暨布鲁金斯学会资深研究员Domenico Lombardi说.

金融时报报导称,意大利已向中国求援,希望後者"大量"购买该国公债.该消息几乎没有对市场产生支持.实际上意大利政府一位部级消息人士对路透说,两国的谈判聚焦于中国投资于意大利工业部门的可能性,而非投资意大利债券.(完)