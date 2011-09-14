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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 15:16 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收低,因经济忧虑令油价和股市承压

路透东京9月14日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三下跌,回吐稍早涨幅,因市场担心欧洲债务危机和全球经济前景,令原油和股市下滑.

TOCOM指标期胶2月合约<0#JRU:>下跌4.4日圆,或1.2%,结算价报每公斤360.5日圆.

过去四个交易日,TOCOM指标期胶价格已跌破重要的50日移动均线,该均线周三运行至372.2日圆.

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