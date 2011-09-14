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市场报道 | 2011年 9月 14日 星期三 15:52 BJT

〔欧洲金融〕欧盟执委会主席称,将很快拿出欧元区共同债券的选择方案

路透法国9月14日电---欧盟(EU)执委会主席巴罗索周三称:

* 阻止债务危机恶性循环的唯一方法是加深欧元区的一体化

* 只有我们显示出能实现承诺时,市场、投资者才会相信我们

* 欧盟执委会将很快拿出推出欧元区共同债券的选择方案

* 一些有关欧元区共同债券的提议可能在当前条约下实施,其他可能要求调整条约

* 欧元区共同债券不会马上解决我们面临的所有问题

* 加深欧洲一体化是解决危机的渠道之一,不过不会立即见效.(完)

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