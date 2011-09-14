〔欧洲金融〕欧盟执委会主席称,将很快拿出欧元区共同债券的选择方案

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透法国9月14日电---欧盟(EU)执委会主席巴罗索周三称:
* 阻止债务危机恶性循环的唯一方法是加深欧元区的一体化
* 只有我们显示出能实现承诺时,市场、投资者才会相信我们
* 欧盟执委会将很快拿出推出欧元区共同债券的选择方案
* 一些有关欧元区共同债券的提议可能在当前条约下实施,其他可能要求调整条约
* 欧元区共同债券不会马上解决我们面临的所有问题
* 加深欧洲一体化是解决危机的渠道之一,不过不会立即见效.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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