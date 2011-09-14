〔中国票据市场〕转贴利率小幅上涨,资金面趋缓当月到期票受青睐

路透上海9月14日电---中国票据市场转贴利率周三小幅上涨,但成交依然清淡.资金面缓和情况下,少量当月到期票受到市场青睐,但长期票仍然无人问津.受限于信贷规模,市场仍处有价无市状态.

交易员表示,为避免占用当月信贷额度,目前机构几乎只收当月到期票据.而少数以日和旬为时间单位控制信贷规模的银行,为腾出信贷额度,成为供应当月到期票的主要力量.长期票则基本无人愿意收.

"我看到有些长(期)票,卖了半个月还没卖出去呢,"华中一银行交易员称.

中国银行间市场质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS周三低位盘整.市场流动性维持宽松,各期限资金供给充裕,回购利率遂在低档徘徊.[ID:nCN1964359]

华东一银行交易员表示,尽管票据利率已经非常诱人,但由于银行首先还是要保证年初制定贷款计划,所以没有更多的信贷规模留给票据.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 9.1166/8.6018 9.5292/9.0636 9.8204/9.1418

上日 9.0014/8.5082 9.4447/8.9791 9.6916/9.0273

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变动 +11.52/+9.36 +8.45/+8.45 +12.88/+11.45

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价上涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.5953%,较上日6.5483%上涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.2637/3.1887 3.5364/3.4594

上日 3.2871/3.2061 3.5460/3.4610

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)