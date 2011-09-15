〔香港个股〕复星国际与美国保德信筹建股权各半的合资寿险公司

路透上海9月15日电---中国最大综合民营企业--复星国际(0656.HK)与美国保德信金融集团(PRU.N)周四宣布,已获中国保监会批准,双方在中国筹建合资人寿保险公司.这将是中国唯一的民营资本与外资合资的寿险公司.

据双方联合新闻稿,该合资公司起始注册资本金为5亿元人民币,保德信旗下的美国保德信保险公司与复星各自出资50%.合资寿险公司总部将设在上海,在获得保监会等监管机构的最终确认後,合资公司有望于2012年第四季度开业.

保德信是以受保资产排名的美国第二大人寿保险公司,截止6月底,保德信旗下管理资产约为8,830亿美元.目前保德信集团与光大证券(601788.SS)已成立合资基金公司--光大保德信基金管理公司,而保德信保险公司在北京设有代表处.

复星此前已与保德信展开合作.今年1月,双方宣布成立一支大型股权投资基金,保德信和复星将分别出资5亿美元和1亿美元.保德信将成为合伙制基金的有限合伙人(LP),而复星则将担任负责投资决策的普通合伙人(GP).[ID:nCN1545729](完)