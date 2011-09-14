〔全球金市〕金价跟随股市下挫,此前法国两家银行遭降级

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月14日电---现货金周三扭转稍早涨势转为下跌0.5%,跟随股市的跌势,此前评级机构穆迪调降两家法国主要银行的评级,令欧元区遭遇全面银行业危机的担忧升温.
穆迪周三调降法国农业信贷银行(CAGR.PA)和法国兴业银行(SOGN.PA)债信评级各一个级距,并继续将法国巴黎银行(BNPP.PA)的Aa2长期评级置于可能调降的复评名单.[ID:nCN1964925]
该消息并未让市场上很多人感到意外,因有关法国银行业问题的传闻已流传数周.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。