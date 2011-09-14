〔全球金市〕金价跟随股市下挫,此前法国两家银行遭降级

路透新加坡9月14日电---现货金周三扭转稍早涨势转为下跌0.5%,跟随股市的跌势,此前评级机构穆迪调降两家法国主要银行的评级,令欧元区遭遇全面银行业危机的担忧升温.

穆迪周三调降法国农业信贷银行(CAGR.PA)和法国兴业银行(SOGN.PA)债信评级各一个级距,并继续将法国巴黎银行(BNPP.PA)的Aa2长期评级置于可能调降的复评名单.[ID:nCN1964925]