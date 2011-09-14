〔韩国汇市〕韩元挫跌而公债上扬,因围绕欧元区债务危机的忧虑加剧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔9月14日电---韩元周三大幅下挫而公债价格上扬,因围绕欧元区债务危机可能恶化的忧虑打击交易员.目前交易员正在忙于追赶全球市场过去两日的走势.
韩元兑美元KRW=KRW=KFTC本地市场受低2.75%,报1,107.8,创2010年6月7日以来的最大单日百分比跌幅.上周五收盘为1,077.3.
因适逢公共假期,韩国金融市场本周一和周二休市.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。