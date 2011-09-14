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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 15:56 BJT

〔韩国汇市〕韩元挫跌而公债上扬,因围绕欧元区债务危机的忧虑加剧

路透首尔9月14日电---韩元周三大幅下挫而公债价格上扬,因围绕欧元区债务危机可能恶化的忧虑打击交易员.目前交易员正在忙于追赶全球市场过去两日的走势.

韩元兑美元KRW=KRW=KFTC本地市场受低2.75%,报1,107.8,创2010年6月7日以来的最大单日百分比跌幅.上周五收盘为1,077.3.

因适逢公共假期,韩国金融市场本周一和周二休市.

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