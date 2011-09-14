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市场报道 | 2011年 9月 14日 星期三 16:05 BJT

《外汇动态》欧元兑美元买盘在1.3660-70附近遭遇卖盘阻击

0746GMT---欧元获得买盘支持,此前欧盟(EU)执委会主席巴罗索表示,欧盟执委会将很快拿出推出欧元区共同债券的选择方案.[ID:nCN1964973]

欧元兑美元EUR=从约1.3630水平上升,在1.3655附近触及日内止损单,但在遭遇1.3660-70区间卖盘後涨势停顿.

欧元兑美元EUR=最新跌0.1%,报1.3667.(完)

--编译 肖群英;审校 孙茉莉

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