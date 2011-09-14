《外汇动态》欧元疲势可能引发亚洲央行对欧元的更大需求

0810GMT--野村分析师在报告中称,欧元/美元在过去两周从1.43跌到1.36的剧烈跌势可能引发央行储备管理者对欧元的更多需求.他们的数据显示,亚洲央行储备累积的速度在8月放慢,使得分散储备至欧元的需求减少,但这种操作会在9月趋于正常.