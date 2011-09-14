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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 16:24 BJT

《外汇动态》欧元疲势可能引发亚洲央行对欧元的更大需求

0810GMT--野村分析师在报告中称,欧元/美元在过去两周从1.43跌到1.36的剧烈跌势可能引发央行储备管理者对欧元的更多需求.他们的数据显示,亚洲央行储备累积的速度在8月放慢,使得分散储备至欧元的需求减少,但这种操作会在9月趋于正常.

"此外,欧元的大幅跌势可能开始产生明显的投资组合再平衡效应,因为央行设有欧元占储备份额的固定目标,"野村称,不过他们预计欧元/美元料维持下行,到2011年第四季时触及1.30.(完)

--编译 吴云凌;审校 蔡美珍

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