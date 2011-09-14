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市场报道 | 2011年 9月 14日 星期三 16:26 BJT

〔欧洲汇市〕英镑/美元跌至八个月低位,因担心欧债危机或伤及英国经济-2

"如果欧元区瓦解,英国将无法实现由出口带动经济成长,"巴克莱资本分析师Raghav Subbarao称.

英镑兑美元最新报1.5730美元,跌幅约0.3%.

欧元/英镑EURGBP=D4上涨约0.1%,报0.8675英镑.交易商称,一执行价在0.8700英镑的巨额选择权将在1400GMT到期,这项因素可能拉低欧元/英镑.

欧元兑英镑周一跌至六个月低点0.8531.欧元周三获得一些支撑,稍早欧盟执委会主席巴罗索称,执委会很快将提出欧元区共同债券的选择方案.[ID:nCN1964973](完)

--编译 梁睿雪/蔡美珍;审校 隋芬/王洋

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