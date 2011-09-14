〔外汇期权〕--欧元兑美元价平期权波动率微升,因欧元再度下挫--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR伦敦9月14日电---很多货币对外汇期权波动率走势与周二稍晚相同,除避险情绪重燃令其略微走坚之外.
欧元再度下挫,因两家法国银行的评级遭调降,拖累欧元/美元跌破1.3600.一月期欧元兑美元价平期权波动率在伦敦盘初报16.2%,高于纽约收市的16.0%.一个月期/delta值为0.25的欧元/美元选择权风险逆转指标(RR)报3.30%,偏向欧元卖权,低于昨日的3.7%(近期纪录高位为4.0%)
一月期美元/瑞郎期权波动率追随欧元/美元,尽管比後者高0.7%.较短期的欧元/瑞郎期权波动率依然疲软,但较长期品种获得支撑,而强劲的欧元卖权需求令欧元/瑞郎期权RR全线获得可观买盘支撑.
英镑/美元已跌破1.5750的障碍,但尚未危及1.5700,这协助一月期英镑/美元价平期权波动率从近期的12.25%区域寻获支撑.RR依然处于长期高位,青睐英镑卖权.
一月期欧元/英镑期权波动率从近期所及15个月高位滑落1.0个百分点,在11.5%处寻获支撑.
澳元/美元现汇进一步走软支撑其期权波动率,今天一周期和一月期选择权波动率分别报18.0%和17.25%,此前澳元/美元在1.0250和1.0200遭遇止损单.
美元/日圆期权波动率获得普遍避险情绪的支撑,尽管美元/日圆现汇仍局限在往常的77.00附近.(完)
--编译 肖群英;审校 王洋
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。