〔外汇期权〕--欧元兑美元价平期权波动率微升,因欧元再度下挫--IFR

IFR伦敦9月14日电---很多货币对外汇期权波动率走势与周二稍晚相同,除避险情绪重燃令其略微走坚之外.

欧元再度下挫,因两家法国银行的评级遭调降,拖累欧元/美元跌破1.3600.一月期欧元兑美元价平期权波动率在伦敦盘初报16.2%,高于纽约收市的16.0%.一个月期/delta值为0.25的欧元/美元选择权风险逆转指标(RR)报3.30%,偏向欧元卖权,低于昨日的3.7%(近期纪录高位为4.0%)

一月期美元/瑞郎期权波动率追随欧元/美元,尽管比後者高0.7%.较短期的欧元/瑞郎期权波动率依然疲软,但较长期品种获得支撑,而强劲的欧元卖权需求令欧元/瑞郎期权RR全线获得可观买盘支撑.

英镑/美元已跌破1.5750的障碍,但尚未危及1.5700,这协助一月期英镑/美元价平期权波动率从近期的12.25%区域寻获支撑.RR依然处于长期高位,青睐英镑卖权.

一月期欧元/英镑期权波动率从近期所及15个月高位滑落1.0个百分点,在11.5%处寻获支撑.

澳元/美元现汇进一步走软支撑其期权波动率,今天一周期和一月期选择权波动率分别报18.0%和17.25%,此前澳元/美元在1.0250和1.0200遭遇止损单.

美元/日圆期权波动率获得普遍避险情绪的支撑,尽管美元/日圆现汇仍局限在往常的77.00附近.(完)

--编译 肖群英;审校 王洋

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