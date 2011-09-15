《中国债券市场每日交易备忘》--9月15日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国人民银行20亿元人民币三个月期央票上午招标,预计中标收益率续稳在3.1618%
中铁八局2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),民生银行主承销
中石油集团150亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),工行和交通银行主承销
中国联通公司40亿元一个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),招行和中信银行主承销
中国联通公司40亿元一个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),交行和兴业银行主承销
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二、新债上市:
河南投资集团5亿元三年期中期票据1182249,票面利率6.60%
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三、缴款:
农业发展银行150亿元五年期固息债110415,票面利率4.59%
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四、还本付息:
农发行100亿元五年期浮息债(一年定存基准)060410到期兑付,基本利差0.55%
央行890亿元一年期央票1001080到期兑付,参考收益率2.0929%
京客隆集团2亿元一年期短融1081310到期兑付,票面利率3.60%
财政部200亿元三年期储蓄国债091706付息,票面利率3.73%
江阴城投25亿元七年期固息债0980134付息,票面利率6.90%
山东钢铁集团50亿元三年期中期票据0982128付息,票面利率4.30%
唐山国丰钢铁公司10亿元五年期中票1082161付息,票面利率4.05%
常州5.08亿元三年期中小企业集合债1180057付息,票面利率5.03%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国国家发展改革委副主任张晓强周三称,从下一步的发展趋势来看,中国能够保持物价
基本稳定.[ID:nCN1966587]
--消息人士透露,部分银行日前收到监管部门下发的风险防范工作通知,通知提出,金融机
构要高度警惕近期网络借贷、民间借贷和小额贷款公司等领域凸显的风险,银行业金融机构
要筑牢防火墙.
国家统计局9/18公布8月房地产价格统计信息
9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 (2011年1-7月28.3%)
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--整理 周晓峰/边竞; 审校 李宏薇/曲伟治
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。