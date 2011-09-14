《达沃斯专访》印度维布络计划两三年内中国区业务规模倍增--高层

路透大连9月14日电---印度第三大IT外包服务提供商--印度维布络(Wipro) (WIPR.BO)(WIPR.NS)首席市场官(CMO)Rajan Kohli周三称,该公司计划在未来2-3年间倍增中国区业务规模.同时,公司未来营业利润率有信心保持在现有的22-25%区间.

"中国是我们全球计划中的重要部分.虽然没有具体数字,但我有信心在两到三年内中国业务可以翻番,这指的是中国区员工人数的倍增."他在参加夏季达沃斯接受路透专访时并称,目前在中国区拥有约800位员工.

维布络主要从事软件出口、咨询、系统集成及外包服务,于2004年进入中国市场,先後在上海、成都、香港和台湾设立了分公司,其中在成都建设有其全球交付体系中第二大的全球交付中心.

Kohli同时表示,由于在中国市场的销售业务刚刚开始,其市场份额还相当小.目前欧美市场仍是其主要营收来源,在总营收中的占比达到八成.

他并称,欧美经济衰退尚未对其主营业务造成影响.

"我们还没有看到削减IT服务支出的迹象.客户对于花钱和怎麽花钱,肯定会有更聪明的选择."他说,从目前观察到的情况及其对策来看,其利润率仍有把握保持在其计划的区间之内.

"不过每年10-11月通常是(企业)决定下一年度预算的时间,到11月的时候情况可能会更清楚,届时全球市场也会尘埃落定了."他续称.

Kohli提供数据显示,维布络目前在全球拥有逾30个制造、电信等行业的客户,其中包括全球五大汽车制造商之一,和中国最大的电信服务商之一.

印度是IT外包服务业大国,领先企业包括Tata Consultancy(TCS.BO)和Infosys(INFY.BO).(完)