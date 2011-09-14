《达沃斯专访》印度维布络计划两三年内中国区业务规模倍增--高层

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透大连9月14日电---印度第三大IT外包服务提供商--印度维布络(Wipro) (WIPR.BO)(WIPR.NS)首席市场官(CMO)Rajan Kohli周三称,该公司计划在未来2-3年间倍增中国区业务规模.同时,公司未来营业利润率有信心保持在现有的22-25%区间.
"中国是我们全球计划中的重要部分.虽然没有具体数字,但我有信心在两到三年内中国业务可以翻番,这指的是中国区员工人数的倍增."他在参加夏季达沃斯接受路透专访时并称,目前在中国区拥有约800位员工.
维布络主要从事软件出口、咨询、系统集成及外包服务,于2004年进入中国市场,先後在上海、成都、香港和台湾设立了分公司,其中在成都建设有其全球交付体系中第二大的全球交付中心.
Kohli同时表示,由于在中国市场的销售业务刚刚开始,其市场份额还相当小.目前欧美市场仍是其主要营收来源,在总营收中的占比达到八成.
他并称,欧美经济衰退尚未对其主营业务造成影响.
"我们还没有看到削减IT服务支出的迹象.客户对于花钱和怎麽花钱,肯定会有更聪明的选择."他说,从目前观察到的情况及其对策来看,其利润率仍有把握保持在其计划的区间之内.
"不过每年10-11月通常是(企业)决定下一年度预算的时间,到11月的时候情况可能会更清楚,届时全球市场也会尘埃落定了."他续称.
Kohli提供数据显示,维布络目前在全球拥有逾30个制造、电信等行业的客户,其中包括全球五大汽车制造商之一,和中国最大的电信服务商之一.
印度是IT外包服务业大国,领先企业包括Tata Consultancy(TCS.BO)和Infosys(INFY.BO).(完)
--发稿 李然/李文科/李千仪; 审校 曾祥进
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老